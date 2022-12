Cristiano Ronaldo accentratore, in tutto e per tutto. Negli ultimi giorni si è parlato di lui sotto ogni aspetto: dalla Spagna hanno lanciato l'accordo con l'Al-Nassr, ieri si è discusso della panchina con il Portogallo e da giorni si sta parlando della famosa 'carta' legata all'indagine sulla Juventus., si è affidato a un avvocato di fiducia con l'obiettivo di avere quella somma ma al momento la richiesta è stata respinta dai pm.Il Corriere di Torino però svela che un accordo simile. Sul quotidiano si legge della presenza di un prospetto nel quale i dirigenti scrivevano di avere debiti per 30 milioni più agenti. C'è uno schema nel quale viene citata anche l'Atalanta con accanto un 3,5, che potrebbe essere relativo al fondo fischi di 5 milioni accantonato dalla Juve ma, secondo le idee della Procura, riporta il Corriere, potrebbero servire a coprire un accordo con Dybala, simile a quello con Ronaldo anche se meno oneroso. Al momento si tratta di ipotesi, in attesa di nuovi aggiornamenti.