Paulo Dybala ha messo la sua firma sul 2 a 0 con cui la Juventus ha vinto il derby d'Italia contro l'Inter. Una giocata pregevole, che conferma come il rendimento dell'argentino in questa stagione sia stato caratterizzato da grandi picchi: l'ennesimo, di ieri sera, potrebbe essere quello che spingerà la società a puntare ancora su di lui. Infatti, come riporta Goal.com, qualora servissero ulteriori conferme, la dirigenza bianconera ieri sera ha visto un Dybala su cui costruire il futuro. Il suo attuale contratto scade nel 2022, ma da più giorni si parla di rinnovo, a cifre superiori ai sette milioni netti che prende all'anno attualmente: e pensare che la scorsa estate era ad un passo dalla cessione...