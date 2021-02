Secondo quanto riportato dalla stampa francese se Dybala alla fine non rinnovasse il suo contratto con la Juventus, il club bianconero lo metterebbe sul mercato e si troverebbe nella stessa condizione dell'Inter con Mauro Icardi quando concesse uno sconto di una 15ina di milioni sulla valutazione del suo cartellino per l'addio verso il PSG. Anche per Dybala la richiesta potrebbe quindi calare fino ai 55/60 milioni.