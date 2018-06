Secondo Tuttosport, il mistero sulla data dell'arrivo di Emre Can a Torino sarebbe risolto. Il tedesco infatti sarebbe atteso in Italia nella serata di giovedì, per poi sottoporsi venerdì alle visite mediche e firmare il suo contratto che lo legherà alla Juventus. Questa ipotesi - secondo il quotidiano torinese - sembra oggi più probabile rispetto al piano B, secondo il quale Emre Can potrebbe raggiungere i bianconeri direttamente il 9 luglio quando inizierà il lavoro a Vinovo per chi non ha partecipato ai Mondiali. Tuttosport rilancia anche l'ipotesi di una clausola di rescissione inserita nel nuovo contratto dell'ex Liverpool.