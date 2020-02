La Juventus, ancora in vetta ma con un solo punto di vantaggio, sarà ospite della Spal, ultima in classifica. Gli emiliani arrivano da quattro sconfitte consecutive e nei 37 confronti diretti in campionato hanno vinto in sole due occasioni. Si spiega così la quota a 1,37 con cui sono favoriti CR7 e compagni, mentre il successo di Di Biagio e i suoi pagherebbe sette volte la posta. È una partita da Over, 1,63, per l'Under si sale 2,08. Sul tabellone del risultato esatto spicca quindi il 3-0 per i bianconeri, quotato a 8,50 dai quotisti, secondo Agipronews.