Juve, per Koopemeiners 48 milioni non bastano

La Juventus vuole Teun Koopmeiners? Sì, ma prenderlo subito a gennaio sarà impossibile sia perché l'Atalanta, proprietaria del cartellino, non ha alcuna intenzione di privarsene a stagione in corso, sia perché in ogni caso per strapparlo alla Dea servirà un'offerta che oggi il club bianconero non può permettersi, alle prese fra problemi di indice di liquidità e un bilancio da tenere sotto controllo.



Già ma a quali cifre? La scorsa estate le famiglie Percassi-Pagliuca hanno detto no ad una proposta scritta da 48 milioni di euro del Napoli che fissa la base minima per poter trattare. È vero, a giugno sarà passato un anno da quella proposta, ma il contratto dell'olandese è ancora molto lungo e la stagione lo sta consacrando fra i migliori in Italia nel suo ruolo. Niente sconti e cifre alte. Se la Juve vorrà Koopmeiners dovrà salire al di sopra di quella cifra.