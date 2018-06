Con la partenza di Zinedine Zidane tante cose nel Real Madrid possono cambiare, dando il via libera alla cessione di giocatori che sembravano blindati sotto la gestione del francese. «As» sostiene che la Juve abbia già contattato il procuratore di Mateo Kovacic per sondare il terreno. Sarebbe una delle diverse trattative in piedi per il centrocampo bianconero, oltre ai vari Milinkovic-Savic, Golovin, Pellegrini. Su Kovavic ci sarebbe anche il Manchester City, che però potrebbe chiudere prima con il Napoli per Jorginho. La valutazione di partenza data dal Real all'ex interista è di 70 milioni ma - riporta La Stampa - la volontà del giocatore può convincere il club di Florentino Perez ad abbassare le pretese. La Juve - scrive il quotidiano torinese - aspetta gli sviluppi legati anche al Mondiale, valuta l’extrabudget per piazzare un affare d’altissimo livello e non molla la presa sugli altri obiettivi".