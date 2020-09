Arkadiusz Milik ancora nel destino della Juventus. Saltato il passaggio alla Roma, che ha bloccato Dzeko in bianconero, ora il polacco del Napoli piace all'Everton di Ancelotti, dove c'è un'altro attaccante nel mirino bianconero: Moise Kean. Il classe 2000 è stato individuato come nuovo rinforzo da inserire nel reparto offensivo di Pirlo, ma prima i Toffees devono chiudere per il 99 dei partenopei.