Quello di Donissarà anche un cognome difficile da pronunciare, ma coi piedi è sempre riuscito a semplificare tutto il resto. Dimostrando di saperci fare, eccome. Anche per questo, il kosovaro classe 1996 è finito nel mirino della Juventus: una sorpresa incredibile e incredibilmente piacevole. Perché dopo la grande chance con lo(club in cui ha potuto soltanto farsi le ossa), il trequartista era passato dallo Sturm Graz e poi 'emigrato' in Olanda: prima il Roda, quindi il Willem II. Insomma: il dimenticatoio era dietro l'angolo. 8 gol e 6 assist in 17 presenze divise tra Eredivise e coppa nazionale l'hanno riportato in auge. Fino - chissà - al bianconero.