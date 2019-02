La voce è clamorosa, per il momento però non è niente di più. Tra i tanti nomi che circolano a proposito dell'eventuale eredità di Massimiliano Allegri, in casa Juve si ragiona anche su quello di Antonio Conte. L'ex allenatore bianconero resta la scelta numero uno dell'Inter di Beppe Marotta, ma un accordo non è assolutamente ancora stato trovato. E in questi cinque anni di distacco, tra Conte e la Juve è nuovamente scoppiata la pace. Così come non sarebbe questo il caso della famosa minestra riscaldata considerando come giusto un paio di giocatori dell'attuale rosa erano presenti ai tempi di Conte, per di più fedelissimi anche in Nazionale come Bonucci, Chiellini e magari Barzagli. Il tempo dirà quanto di vero ci sia in questo caso.