Come riportato dal Mirror, lo scambio tra Juventus e Manchester United che porterebbe Dybala e Lukaku a scambiarsi la maglia, ​​è un'ipotesi più che concreta. Ci sono però alcuni dettagli che non possono essere trascurati, affinch​é davvero si possa concretizzare. Su tutti, il fattore determinante sarà il tempo: l'8 agosto comincia la Premier League ed i Red Devils avrebbero posto come limite per la chiusura della trattativa la fine di questa settimana. I tempi, quindi, stringono e nei prossimi giorni potremmo capire se anche la più ardita delle ipotesi possa trasformarsi in realtà.



E L'INTER? - La data di scadenza, non vale solo per i bianconeri. Nei piani di Solskjaer, infatti, c'​è quello di cominciare la stagione con la rosa definita. Così, anche per l'Inter i prossimi quattro giorni saranno fondamentali - come riporta il Daily Mail- per poter chiudere la trattativa. In caso saltino entrambe le opzioni, il tecnico dello United sarebbe pronto a reintegrare Lukaku in rosa.