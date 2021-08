La settimana in corso potrebbe essere quella decisiva per Manuel Locatelli, al centro di una complessa e prolungata trattativa fra Juventus e Sassuolo. Ad oggi, c'è ancora distanza fra bianconeri e neroverdi per il centrocampista classe 1998, ma tutte le parti in causa confidano di trovare al più presto una soluzione, compreso naturalmente il giocatore, che ha manifestato nettamente la sua volontà di trasferirsi alla Juve.



DOMANDA E OFFERTA - L'offerta della Juve per il campione d'Europa ex Milan è di 5 milioni per un prestito biennale, più 20 milioni per il riscatto, più bonus. Il Sassuolo invece chiede 35 milioni di euro fra prestito e riscatto, più 10 milioni di bonus (5 facilmente raggiungibili, più altri 5 più difficili).



NUOVO INCONTRO - Entro venerdì è previsto un nuovo incontro fra le parti, con la Juve che rispetto a una settimana fa può contare sull'ingresso nelle casse dei proventi derivanti dal riscatto di Romero da parte dell'Atalanta (18 milioni) e dalla cessione in prestito di Demiral ai nerazzurri (3-4 milioni per il prestito oneroso e 28 per il riscatto).



FATTORE RANOCCHIA - Inoltre, un nuovo elemento a favore della conclusione positiva della trattativa, oltre alla volontà del giocatore e alla maggiore disponibilità di denaro della Juve, è rappresentata anche dal possibile inserimento di una contropartita tecnica da parte della Juve. Tramontate le ipotesi Dragusin e Fagioli, ora il nome buono sembra essere quello di Filippo Ranocchia, promettente centrocampista classe 2001 in gol nell'amichevole vinta dalla squadra di Allegri contro il Monza in questo pre-campionato.