La Juventus non ha riscattato Alvaro Morata che, da oggi, torna ad essere un giocatore dell'Atletico Madrid dato che i termini per il riscatto sono ormai definitivamente scaduti. C'è però un'ultima chance per trattenere lo spagnolo a Torino slegando l'operazione dai termini conclusisi ieri. La Juventus può infatti tornare alla carica se l'Atletico non troverà una sistemazione per lui provando ad alzare l'offerta dopo aver completato qualche cessione.