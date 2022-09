Che si può tradurre in due modi: il primo è quello legato a un contratto milionario e lunghissimo (7 netti a stagione più bonus fino al 30 giugno 2025) che condiziona ogni riflessione, il secondo è quello che porta a tutti quei problemi che la Juve ha e che nemmeno un cambio di allenatore ora potrebbe risolvere. Quindi ad Allegri resta il sempre più difficile compito di dimostrarsi effettivamente parte della soluzione e non del problema, come dichiarato nella conferenza stampa post-Benfica.Questo perché il campionato è lungo e perché a stagione in corso non sono previste rivoluzioni, per tradizione e non soltanto: in fondo gli ottavi di Champions sono già oggi ritenuti quasi impossibili, anche se non tutto è perduto e con un clamoroso filotto di successi la Juve potrebbe rimettersi in corsa.(costi quel che costi). E prima? Prima non c'è teoria e non c'è ipotesi, ritrovarsi a dover prendere una drastica decisione nell'immediato significherebbe anche essere crollati sul campo del Monza ultimo in classifica e fresco di cambio in panchina tra Stroppa e l'esordiente Palladino: a questo nessuno vuole pensare in casa Juve.