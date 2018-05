Potrebbe arrivare molto prima del previsto l'esordio di Mattia Perin allo Juventus Stadium da giocatore bianconero.



Se davvero, come appare molto probabile, entro la fine di questa settimana Genoa e Juve dovessero trovare l'accordo per il trasferimento a Vinovo del portiere venticinquenne , lo stesso si ritroverebbe a giocare la sfida di lunedì sera tra l'Italia e l'Olanda in programma a Torino essendo già un tesserato della Vecchia Signora.



Un modo alternativo per presentarsi di fronte ai suoi nuovi tifosi e per cominciare a farsi apprezzare con un paio di mesi di anticipo rispetto all'inizio ufficiale della stagione.