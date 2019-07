E' lotta a quattro. Tutti vogliono Mattia Perin, in uscita dalla Juventus e destinato a lasciare dopo il ritorno di Buffon, ma soprattutto per giocarsi delle chance importanti in chiave Nazionale ed Euro 2020. Su di lui ci sono Porto e Benfica, anche se il portiere preferirebbe restare in Italia. Ecco perché è spuntata la Fiorentina, anche se nelle ultime ore sembra avvantaggiata l'Atalanta che ha appena ceduto ufficialmente Berisha alla Spal.