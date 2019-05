Il Real Madrid continua a seguire la vicenda Pogba, pronto a strappare il centrocampista - a cui pensa anche la Juventus - al Manchester United. Secondo quanto riporta Espn, però, le Merengues non sono disposte a riconoscere al Polpo l'ingaggio da oltre 12 milioni di euro a stagione che attualmente chiede. Intanto, ai giornalisti che lo criticano, il francese ha risposto così: "Loro possono dire quello che vogliono, non mi interessa. Sono pagati per dire le cose davanti alle telecamere. Loro possono dire quello che vogliono, ma io continuerò a combattere per la mia squadra", le sue parole.