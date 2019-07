Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United. L'addio ai Red Devils è stato ormai annunciato, prima dalle parole del centrocampista francese, poi dalla conferma di ieri del suo agente, Mino Raiola. La sfida tra Juventus e Real Madrid per il suo cartellino è quantomai viva, con i bianconeri che lavorano al suo ritorno, forti della volontà di Pogba. Lo United, però, chiede oltre 150 milioni di euro per chiudere l'affare e Fabio Paratici, al momento, non può permettersi una simile spesa senza prima chiudere una grande cessione.