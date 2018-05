Adrien Rabiot via dal PSG, l’ipotesi si fa sempre più concreta. Da Parigi la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza fino al 2019 non ha ancora prodotto novità sostanziali e la finestra di mercato estiva potrebbe vedere il 23enne lasciare il club nel quale è cresciuto. Il suo nome, come vi abbiamo raccontato, è presente sul taccuino della Juventus da anni e a queste condizioni può tornare d’attualità. Occhio però al Barcellona. Il ds blaugrana Ariedo Braida, come riportato da Sport, ha manifestato tutta la propria stima nei confronti di Rabiot: “Mi piace, è un profilo di alto livello”.