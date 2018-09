I numeri in carriera parlano per Cristiano Ronaldo, mai andato oltre la terza partita di Liga con il Real Madrid prima di sbloccarsi. La Gazzetta dello Sport aggiunge un altro particolare interessante, legato a una possibile... tripletta! I bianconeri hanno segnato tre triplette in cinque stagioni al Sassuolo, prossimo avversario in campionato, con Carlos Tevez nel 2013/14, Paulo Dybala all'andata dello scorso anno e Gonzalo Higuain al ritorno, nel clamoroso 7-0 dell'Allianz Stadium. Sono 0 i punti in cinque trasferte a Torino, con 16 gol subiti e appena uno segnato. L'occasione ideale per sbloccarsi, per Ronaldo.