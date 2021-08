L'ultima chance di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus sta tutta nella decisione finale che Kylian Mbappé presto prenderà sul suo futuro al PSG. Se l'asso francese forzerà la mano per l'addio in direzione Real Madrid, riporta AS in Spagna, si aprirà quella finestra per il passaggio del portoghese a Parigi.