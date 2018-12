Cristiano Ronaldo non ha ancora saltato un solo minuto in campionato, unico nella rosa di Massimiliano Allegri. Il fenomeno portoghese si è fermato soltanto in occasione della squalifica in Champions League contro lo Young Boys, dopo l'assurdo rosso rimediato a Valencia. E, ormai, CR7 è una delle bandiere bianconere, come racconta oggi Libero:



"Non per caso c’è comunione di intenti tra Ronaldo, Allegri e il club. Il giocatore vuole giocare, l’allenatore è ben felice di averlo sempre in campo, e la società ha capito che il portoghese è un’occasione di crescita unica, da sfruttare senza interruzioni. [...] Perché Ronaldo migliora tutto ciò chelo circonda e gli effetti sulla Juve sono già evidenti. Il pianeta-Juve si è evoluto in ogni aspetto: tecnico, commerciale, emotivo e d’immagine. Al punto che a Cristiano, i tifosi bianconeri hanno concesso un credito illimitato. In sostanza, Ronaldo è già una bandiera della Juve, nonostante vi abbia giocato soltanto 17 partite".