Cristiano Ronaldo è inarrestabile e la Juventus sta vivendo un inizio di stagione da sogno anche e soprattutto grazie ai suoi gol. Insieme a Mario Mandzukic, il fenomeno portoghese ha già segnato 15 dei 28 gol in totale in Serie A. Ronaldo ha raggiunto la doppia cifra con la maglia bianconera in appena 16 partite. Filippo Inzaghi ne impiegò 18, Gonzalo Higuain 20: numeri da urlo, che riportano la mente a Pietro Anastasi, unico a batterlo con appena 13 partite per arrivare in doppia cifra. Ronaldo, però, non ha intenzione di fermarsi qui: record e vittorie alla Juventus lo attendono a ripetizione.