Empoli, Verona, Sampdoria. Fioccano le richieste per il difensore della Juve Daniele Rugani. Come riportato da Tuttosport, il nodo resta al momento l'ingaggio: se i club interessati fossero disposti a pagare il 50% dello stipendio del giocatore (che si aggira sui 3,5 milioni), la Juve non si opporrebbe alla partenza.