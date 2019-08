Daniele Rugani è in uscita, questo ormai è piuttosto chiaro all'interna della strategia di mercato bianconera. E mentre si complica anche la pista che lo porterebbe alla Roma, se ne può riaprire un'altra: quella del Monaco. Contatti nelle scorse ora con l'entourage del giocatore e con la Juve, aspettando di capire se possa trasformarsi in una trattative capace di convincere club e giocatore. Servirebbe un'offerta da 30 milioni per la Juve e un ingaggio pari a quello attualmente percepito da Rugani di 3,5 milioni netti a stagione più bonus.