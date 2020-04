Sono giorni di grande tensione (dialettica) tra Juve e Lazio. Con i biancocelesti che attaccano con il direttore della comunicazione Arturo Diaconale e i bianconeri che incassano senza rispondere. Come scrive Tuttosport "Agnelli e i suoi sono più preoccupati per la situazione generale del calcio e di come e quando finire la stagione. La cosa buffa, in fondo, è che anche la Juventus vorrebbe a tutti i costi completare il campionato, che la Lazio spera di conquistare. Indipendentemente da chi lo conquistasse, assegnare lo scudetto disputando le mancanti 12 giornate tamponerebbe in modo significativo il danno economico che sta provocando il virus".