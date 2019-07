La Juventus continua a lavorare con il Manchester City nella trattativa che vede il terzino portoghese Joao Cancelo in uscita del club bianconero verso il club di Guardiola: l'affare non è semplice ma proseguono i contatti tra l'ds della Juve Fabio Paratici e l'area tecnica dei Citizens nella persona di Txixi Beguiristain. Gli inglesi vogliono inserire nella trattativa il terzino brasiliano Danilo come contropartita tecnica ma la Juve non è interessata e non esclude di parlare con altre società: rimane distanza nella valutazione che il club bianconero fa del classe 1994, ovvero 60 milioni di euro.