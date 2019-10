La Juve si prepara alla trasferta di Lecce di sabato pomeriggio, con Maurizio Sarri che riflette sul turnover e, in particolare, sulla possibilità di concedere una giornata di riposo a Cristiano Ronaldo. Tuttosport fa il punto sulla gestione dell'attaccante portoghese in vista delle prossime partite. Ronaldo fin qui ha saltato solo la trasferta di Brescia, scendendo in campo in tutte le altre partite con i bianconeri tra campionato e Champions e, a differenza dello scorso anno, anche con il Portogallo. Per questo CR7 rimarrà fuori in una gara tra sabato e mercoledì prossimo, quando ci sarà il turno infrasettimanale contro il Genoa. Dopodiché, il calendario prevede il derby col Torino, il ritorno in Champions con la Lokomotiv Mosca e il Milan prima della sosta. Tre sfide che Ronaldo non vuole assolutamente perdere.