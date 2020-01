Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala era letteralmente infuriato per il cambio deciso da Maurizio Sarri. Non solo le lamentele post-sostituzione, anche nel dopo partita con la Roma la Joya è sembrata scura in volto. La sensazione è che, dopo quella volta in cui è venuta fuori una sclerata col Milan, togliere Ronaldo sia diventato più complicato per Sarri, spiega il quotidiano.