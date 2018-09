Adrien Rabiot è uno dei centrocampisti nel mirino della Juventus per la passta stagione e in queste ore le quotazioni del centrocampista transalpino sono decisamente in ascesa. Secondo El Mundo Deportivo, quotidiano sportivo di Barcellona, non solo Rabiot starebbe continuando a rifiutare tutte le offerte di rinnovo che arrivano dal Psg ma sarebbe saltato anche il principio d'accordo con il Barcellona che ha appena rinnovato il contratto di Busquets.