Come è nata l'idea della Juve di vendere Caldara? Secondo Sportitalia, Paratici ha convocato per 4-5 volte (compresi gli incontri di oggi) Giuseppe Riso, agente di Caldara, per fare il punto sul suo assistito. L’ex Atalanta è stato informato nei dettagli dell’evolversi della situazione e proprio la concreta soluzione di riportare Bonucci a Torino gli ha tolto i residui dubbi sulla possibilità di lasciare la Juve già dopo poche settimane. La motivazione: con Leo i margini di utilizzo sarebbero stati sempre più ridotti.