Merih Demiral ha conquistato tutti durante la tournée in Asia e la Juventus ancora una volta ha deciso di bloccarlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oltre alle sue buone prestazioni sono anche le condizioni fisiche di Chiellini a non convincere fino in fondo e ad aver spinto la Juve a togliere il turco dal mercato. Il difensore è seguito da vicino da Milan e Roma.