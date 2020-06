Come spiegato da Sky Sport, Cristiano Ronaldo si aspettava di ricevere più palloni ieri nel secondo tempo a Bologna e per questo ha lasciato il campo un po' irritato, sbuffava nei confronti di Maurizio Sarri. La risposta dell'allenatore della Juve non si è fatta attendere: "Se solo bastasse lamentarsi... giocherebbero tutti in una metà campo sola. Invece quando finisce la benzina ci sta rifiatare".