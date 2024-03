Juve, perché Vlahovic ha preso solo una giornata di squalifica

Nessuna mannaia da parte del Giudice Sportivo nei confonrti di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo della Juventus è stato infatti sì squalificato dopo l'espulsione rimediata contro il Genoa nei minuti finali, ma soltanto per una giornata.



L'ESPULSIONE CONTRO IL GENOA - L'attaccante serbo aveva platealmente protestato contro l'arbitro Antonio Giua della sezione di Cagliari che gli aveva fischiato un fallo in attacco ai danni del portiere genoano Martinez (fallo che non c'era ndr.) ed era stato espulso dal fischietto sardo.



SALTA SOLO LA LAZIO - Che partita salterà quindi Vlahovic? La risposta è nel calendario dei bianconeri con la punta ex-Fiorentina che salterà la prima delle due sfide ravvicinate che la Juventus si troverà ad affrontare contro la Lazio (la seconda è l'andata delle semifinali di Coppa Italia) e valida per la 29esima giornata di Serie A in programma sabato 30 marzo e con calcio d'inizio alle ore 18.



NON ERA ROSSO DIRETTO - Il comunicato del giudice sportivo chiarisce però la dinamica di quei concitati minuti finali in cui il bomber serbo è stato sì allontanato dal campo per proteste, ma non per rosso diretto, bensì per doppia ammonizione. Di conseguenza, la naturale decisione del giudice che gli ha inflitto la semplice e canonica singola giornata di squalifica.



IL COMUNICATO - "Squalifica per una effettiva giornata di gara a Dusan VLAHOVIC: Doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara".