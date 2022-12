Il titolo della Juventus in Borsa registra un calo dello 0,71% a 0,2516 euro per azione, chiudendo la settimana ancora in perdita dopo gli ultimi sviluppi dell'll’indagine della Consob e della Procura di Torino. Siamo già al 10% complessivo di perdita da quando il CdA ha annunciato le dimissioni in blocco, il 28 novembre, mentre la capitalizzazione è scesa da 700 a circa 644 milioni.