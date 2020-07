Se da una parte la Juventus recupera pezzi in difesa – Demiral è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Chiellini prosegue il programma per tornare in condizione – a centrocampo rischia di perdere due titolari. Infatti, Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot sono entrati in diffida: con il prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica, impoverendo Sarri di 2/3 del suo centrocampo titolare. In attacco c’è anche Bernardeschi diffidato, in involuzione rispetto alle prime partite post-covid.