L'avventura juventina di Mattia Perin non sta certo rispettando quelle che erano le aspettative del portiere di Latina.



Approdato questa estate in bianco e nero convinto di potersi giocare le proprie chance da titolare con Szczesny, l'ex numero uno del Genoa sta di fatto trascorrendo la stagione a scaldare la panchina. Una situazione che Perin non gradisce affatto anche perché Allegri non gli ha mai fin qui concesso la possibilità di mettersi in mostra e che al diretto interessato è costata anche il posto in nazionale.



È proprio il timore di perdere la convocazione per gli europei 2020 potrebbe spingere Perin ad un clamoroso passo indietro. Secondo quanto riferisce pianetagenoa1893.net Il 25enne laziale starebbe meditando un clamoroso ritorno al Genoa, magari in prestito.



Difficile che ciò possa avvenire già a gennaio, avendo il club Rossoblu puntato forte sul giovane Radu, il quale al di là di qualche episodio negativo appare in crescita. Più probabile, casomai, che il rientro alla casa madre dell'Airone possa avvenire per la prossima stagione.