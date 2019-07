Mattia Perin è sul mercato. La Juve ha incontrato ieri l'agente del calciatore Alessandro Lucci che alla Continassa ha parlato sia del portiere che di Cuadrado e Bonucci, due suoi altri assistiti. La Juve vuol cedere Perin a titolo definitivo. Nessun prestito, solo offerte cash per l'ex Genoa che è destinato a lasciare Torino dopo solo una stagione. Perin, ad oggi, ha detto di no a due destinazioni estere: Porto e Benfica avevano fatto un sondaggio ma l'estremo difensore ha chiuso la porta sdul nascere. Preferisce restare in Italia anche e soprattutto in ottica nazionale.