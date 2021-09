Mattia Perin, oggi titolare nella Juve, parla a Sky prima del match con la Sampdoria: "Sicuramente tornare qui alla Juventus, in una società così importante, per me è una cosa senz'altro positiva, perché poter competere con una società importante come la Juve è il sogno di tutti. Appena il mister mi ha chiamato questa estate e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto se fossi rimasto, dopo qualche ora ho deciso di voler rimanere qui in questa grande società".