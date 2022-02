Sono tanti i rinnovi di contratto ancora in ballo in casa Juve. Uno era legato non tanto a questioni economiche quanto a un aspetto tecnico. Si tratta di quello di Mattia Perin, che dopo mesi avrebbe accettato l'idea di vivere almeno un'altra stagione da secondo portiere della Juve. Prolungamento pronto, un anno o due, per 1,5 milioni netti più bonus.