Oggi Perin è tornato a Marassi per la prima volta da avversario. "Quando veniva ad allenarsi in prima squadra non si azzardava a parlare troppo ma era fortissimo, si vedeva. Lui e Stephan nelle partitelle scherzavano con noi grandi e tutti volevano stare in squadra con lui, non con il portiere titolare", racconta l'ex capitano del Genoa Omar Milanetto a La Gazzetta dello Sport. Il ds dei liguri Mario Donatello svela invece un retroscena sul match di andata: "Dopo la partita di andata è venuto nel nostro spogliatoio e ci ha regalato le sue maglie della Juventus".