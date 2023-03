Mattia Perin, portiere della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Sampdoria: "La penso come Allegri, quello che dice la classifica non é così, ma per quello che abbiamo fatto in campo, pensiamo che il frutto dell'allenamento e la partita, c'è una classifica che dice come ti comporti. Per noi nello spogliatoi è quella che dice il mister la classifica. Dobbiamo vederla così perché ci stimola vederci lì e oggi una partita da non sbagliare'.