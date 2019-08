Juventus e Monaco sono davvero vicine a definire l’accordo per il passaggio di Mattia Perin alla società del Principato. Come riporta il Corriere di Torino, la trattativa è stata posta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La cifra da inserire nel contratto per il riscatto è ancora fonte di discussione: al momento ballano 3 milioni di euro tra i 12 proposti dai monegaschi ed i 15 richiesti dai bianconeri. Nelle prossime ore si spera possa arrivare l’accordo definitivo. Perin, classe 1992, si appresta a lasciare la Juve dopo una sola stagione.