L'obiettivo numero uno del Genoa, in caso di passaggio di Mattia Perin alla Juventus, resta quello di riuscire a riportare in rossoblù Stefano Sturaro.

Le difficoltà tuttavia non mancano, soprattutto perché Massimiliano Allegri, che già nelle ultime due sessioni di mercato si è opposto alla cessione del centrocampista sanremese, continua a considerare il ragazzo un jolly prezioso e umile per il suo organico.



Ecco che allora le due dirigenze, incontratesi ieri pomeriggio in Lega Calcio a margine della riunione sui diritti televisivi, stanno ragionando anche su altre possibili contropartite. Scartato il portiere Emil Audero, che il Genoa non considera abbastanza esperto per sostituire Perin, difficilmente la Juve accetterà di lasciar partire anche se a titolo temporaneo Rolando Mandragora, altro centrocampista cresciuto nel vivaio rossoblù che Allegri starebbe pensando di inserire gradualmente in rosa dopo l'ottima stagione disputata a Crotone.



Il Grifone non pare entusiasta neanche dell'ipotesi Moise Kean, tanto che, secondo quanto riferisce Tuttosport, al diciottenne di Vercelli preferirebbe un altro giovane attaccante in orbita bianconera, il 22enne Alberto Cerri, attualmente impegnato nei playoff di Serie B con il Perugia. Sul centravanti emiliano però ci sarebbe fortissimo il pressing di alcune squadre tedesche, su tutte l'Eintracht Francoforte.