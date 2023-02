Mattia Perin, portiere della Juve, ha parlato ai microfoni Mediaset dopo il successo contro la Lazio in Coppa Italia: "Abbiamo dato una bella risposta dopo la gara non all'altezza contro il Monza, dal punto di vista dell'atteggiamento e del carattere siamo stati presenti e tonici. Quando siamo questi siamo la squadra che ha vinto le otto gare di fila".



TESTA - "Siamo stati molto continui fino allo stop Mondiale, dopo nonostante due successi abbiamo avuto subito l'impressione di non avere la stessa lucidità. Dobbiamo restare compatti, questo gruppo per come lavora in settimana merita tanto".



RIVINCITA - "Il passato non conta più, quella con l'Inter è sempre una grande partita, è il Derby d'Italia. Ma non dobbiamo approcciarla come una rivincita: pensiamo gara dopo gara, ora c'è la Salernitana. Solo così può esserci continuità di risultati".



PRIMO - "Come un primo portiere? Ti ringrazio Fabrizio (Ravanelli, ndr), detto da te ha un valore ancora maggiore. Io mi metto a disposizione e godo sempre di grande considerazione da parte di compagni e mister, mi preparo tutte le settimane come se dovessi giocare. E così quando devo giocare non devo riaccendere l'interruttore, è già acceso. Questo sicuramente mi aiuta quando poi vengo chiamato in causa".