Il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Sampdoria:



"Questo è un pareggio che ci deve aiutare in modo da capire quello che possiamo fare meglio. Non abbiamo subito nulla a parte il palo di Leris, siamo stati solidi. Siamo ragazzi intelligenti che lavorano molto con voglia di vincere, dobbiamo capire cosa fare per ottenere i tre punti in queste partite. Contro la Sampdoria non è mai semplice, va dato loro merito. Prendiamoci questo punto, sappiamo di dover fare meglio"



Poi a Sky: "Ho pensato di smettere in passato. Ho iniziato dopo l'ultimo intervento alla spalla nel 2019 a lavorare con una mental coach e da lì ho acquisito consapevolezza, ho iniziato ad amare l'ambiente, a conoscere di più me stesso. Tutti mi fanno sentire importante qua".