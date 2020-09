Il portiere Mattia Perin si appresta a lasciare la Juventus per tornare al Genoa, ancora in prestito. Ora il club rossoblù cerca un difensore centrale sul mercato: si allontanano Gabbia (Milan) e Luperto (Napoli) mentre si fanno i nomi di Ranocchia (Inter, richiesto pure dal Bologna) e Juan Jesus (Roma, dopo i problemi sorti col Cagliari). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dalla Sardegna può tornare l'attaccante Pavoletti ma non sarà una trattativa semplice.