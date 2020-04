Il futuro di Mattia Perin è incerto almeno quanto quello del suo Genoa.



Il portierone di Latina, tornato a gennaio all'ovile rossoblù dopo un anno e mezzo di lontananza, a fine stagione terminato il semestre di prestito dovrebbe far rientro alla Juventus. In bianconero tuttavia gli spazi per lui sembrano essere ancora una volta limitati dalla presenza del titolare Szczęsny e del totem Buffon.



Presenze ingombranti che sembrano limitare le ambizioni di Perin al quale non dispiacerebbe proseguire la sua storia d'amore con il Grifone. A patto, ovviamente, che i liguri riescano nel frattempo a garantirsi la massima serie anche per la prossima stagione.



La permanenza in rossoblù permetterebbe inoltre a Perin di tornare in corsa per quel posto in Nazionale perso proprio in seguito al suo primo addio al Genoa.