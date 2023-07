Un danno economico. L'assenza dall'Europa pesa enormemente sulle casse bianconere, che quest'anno non vedranno entrare circa 80 milioni di euro. Come scrive La Gazzetta dello Sport il problema non è l'esclusione dalla Conference League, che valeva una decina di milioni. È l’assenza dalla Champions a pesare: l’anno scorso i bianconeri hanno portato a casa circa 55 milioni di premi, saliti a 65 con l’Europa League. Considerati i 12-13 del botteghino e i malus degli sponsor,Come scrive La Gazzetta dello Sport la Juventus è reduce dalla doppia ricapitalizzazione da 700 milioni. I massicci investimenti e l’emergenza Covid avevano fatto saltare i conti: -93 milioni nel 2019-20, -227 nel 2020-21, -239 nel 2021-22. Per il bilancio 2022-23 il deficit dovrebbe essere dimezzato rispetto al 2021-22, attorno ai 110 milioni (considederando la plusvalenza di Kulusevski a giugno). Cosa succederà, però, all’esercizio iniziato l’1 luglio e che si concluderà il 30 giugno 2024? La Juve dovrà rinunciare, come detto, agli 80 milioni delle coppe. È vero che gli addii di Paredes, Di Maria e Cuadrado hanno comportato un risparmio di circa 30 milioni ma, al momento, il contatore dei proventi del player trading è sostanzialmente fermo a zero, contro gli almeno 60 milioni registrati nel 2022-23.Al 30 giugno 2022 il patrimonio netto di Fc Juventus era di 166 milioni. Considerata la perdita dell’anno scorso, al 30 giugno 2023 dovrebbe essere sceso attorno ai 50-60 milioni. Senza correttivi, il deficit della nuova stagione porterebbe il patrimonio netto in territorio negativo