10,5 milioni di euro certi, più altri 8 potenziali per non guardare oltre. Con l'eliminazione dalla Champions League subita dal Porto la Juventus ha perso sicuramente i 10,5 milioni per il bonus qualificazione ai quarti a cui si aggiungono i potenziali incassi per i risultati delle partite dei quarti e quello che avrebbe incassato il club (da calcolare anche in base a quante squadre italiane accederanno ai quarti) dal market pool. Un danno economico importante, soprattutto in un anno martoriato dal covid.